Sono state trovate due lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti e ai quattro cani. Le lettere sono state rinvenute nell’abitazione del padre della donna. La polizia sta indagando sulla vicenda e al momento l’ipotesi principale riguarda un possibile gesto di suicidio. Le autorità continuano le verifiche per fare luce sulla scomparsa e sui motivi che potrebbero aver portato a questa decisione.

Spuntano due lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli adolescenti e i 4 cani. «Due lettere diverse, non datate; una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottacchiari. Fanno pensare a una volontà suicidaria». Lo apprende la Tgr Rai del Fvg dalla Procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella. La Procuratrice ha riferito sempre la Tgr Fvg ha sottolineato «l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate due lettere in casa del padre di lei. «Ipotesi suicidio»

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