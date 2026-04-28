Pizzaiolo barista e padre di 4 figli | è morto Giuseppe Tuccinardi

Un uomo noto per il suo ruolo di pizzaiolo, barista e padre di quattro figli è deceduto. La sua presenza nel settore e la sua famiglia sono stati motivo di numerosi messaggi di cordoglio e ricordo rivolti alla famiglia nelle ultime ore. La notizia ha provocato una vasta partecipazione tra amici, colleghi e conoscenti. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni di vicinanza e solidarietà.

Per il suo lavoro, presente e passato, Giuseppe Tuccinardi era conosciutissimo: motivo per cui sono tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordo arrivati in queste ore alla famiglia. Si è spento a 66 anni per le conseguenze di una grave malattia: ne danno il triste annuncio i figli Claudia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Muore mentre lavora, sotto gli occhi del fratello: Giuseppe era padre di 2 figliGiuseppe Lesioli era conosciutissimo in tutta la Bassa per la sua attività: insieme ai fratelli gestiva la storica impresa edile, con sede a... Musicista, insegnante e padre di 5 figli: è morto il maestro Ennio BertolottiFiaccato dalla malattia, è morto a 60 anni il maestro Ennio Bertolotti, li aveva compiuti solo pochi giorni fa: figura di riferimento nel panorama...