Nuova Giunta De Luca tra dubbi e applausi Casaburi FI | Nominati sempre gli stessi assessori

La nuova giunta regionale è stata approvata con assessori confermati, secondo quanto riferito da un esponente di Forza Italia, che ha criticato la mancanza di cambiamenti. L’intervento evidenzia come la composizione non rifletta le promesse di discontinuità fatte durante la campagna elettorale. La nomina degli stessi assessori di prima non ha ricevuto consenso unanime, generando dubbi tra i sostenitori. La giunta entrerà in carica ufficialmente nelle prossime settimane.

“La giunta comunale nelle persone degli assessori contrasta a pieno con le dichiarazioni di discontinuità tanto abusate durante la campagna elettorale. Forse qualcuno si dimentica che i signori nominati hanno disastrato il governo della città in questi ultimi 10 anni!!! Gli assessori sono stati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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