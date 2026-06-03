Immunità parlamentari | sì per Martusciello no per De Meo

Notizia in breve

La commissione ha approvato l’immunità parlamentare per un deputato e negata per un altro. La decisione si basa su valutazioni diverse delle rispettive posizioni e delle indagini in corso. Nel caso di De Meo, sono coinvolte indagini belghe che riguardano presunti reati specifici. Per il secondo parlamentare, invece, non sono state trovate evidenze sufficienti per mantenere l’immunità. La decisione finale sarà presa dall’Aula parlamentare.