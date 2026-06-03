Immunità parlamentari | sì per Martusciello no per De Meo
La commissione ha approvato l’immunità parlamentare per un deputato e negata per un altro. La decisione si basa su valutazioni diverse delle rispettive posizioni e delle indagini in corso. Nel caso di De Meo, sono coinvolte indagini belghe che riguardano presunti reati specifici. Per il secondo parlamentare, invece, non sono state trovate evidenze sufficienti per mantenere l’immunità. La decisione finale sarà presa dall’Aula parlamentare.
Perché la commissione ha votato in modo opposto sui due parlamentari?. Quali indagini belghe coinvolgono specificamente il caso di De Meo?. Come influirà il voto di Strasburgo sulla libertà dei due esponenti?. Chi deciderà definitivamente se le immunità verranno rimosse o mantenute?.? In Breve Voto De Meo: 7 favorevoli e 18 contrari alla revoca delle garanzie. Voto Martusciello: 14 favorevoli e 11 contrari alla rimozione dell'immunità. Inchiesta Huaweigate coinvolge De Meo tramite la procura federale del Belgio. Decisione finale spettante all'Aula di Strasburgo nelle prossime settimane. La commissione Affari giuridici decide sul destino delle immunità parlamentari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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