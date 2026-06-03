Immigrazione | gli sbarchi calano del 43% nei primi mesi del 2026

Notizia in breve

Nei primi mesi del 2026, gli sbarchi sono diminuiti del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il nuovo rapporto tra rimpatri e sbarchi ha portato a un calo delle entrate irregolari, influendo sulla sicurezza nazionale. Le strategie del Piano Mattei prevedono misure di controllo e rimpatrio più efficaci, con l’obiettivo di ridurre i flussi migratori irregolari. Le autorità monitorano i dati e adottano interventi per contenere le partenze e rafforzare i rimpatri.