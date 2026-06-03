Immigrazione | gli sbarchi calano del 43% nei primi mesi del 2026
Nei primi mesi del 2026, gli sbarchi sono diminuiti del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il nuovo rapporto tra rimpatri e sbarchi ha portato a un calo delle entrate irregolari, influendo sulla sicurezza nazionale. Le strategie del Piano Mattei prevedono misure di controllo e rimpatrio più efficaci, con l’obiettivo di ridurre i flussi migratori irregolari. Le autorità monitorano i dati e adottano interventi per contenere le partenze e rafforzare i rimpatri.
Come influisce il nuovo rapporto rimpatri-sbarchi sulla sicurezza nazionale?. Quali strategie del Piano Mattei riducono i flussi irregolari?. Perché la gestione dei flussi regolari risponde al fabbisogno lavorativo?. Come cambierà il modello europeo dopo l'azione dell'Italia?.? In Breve Rimpatri forzati aumentati del 28% e volontari assistiti del 69% rispetto al 2025.. Rapporto tra sbarchi e rimpatri salito dal 10% al 32% nei primi mesi 2026.. Donzelli, Kelany, Filini, Malan e Bignami analizzano l'efficacia delle nuove politiche migratorie.. Piano Mattei e decreto flussi per bilanciare sicurezza e fabbisogno manodopera..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
In Consiglio ministri il ddl migranti. Notte di sbarchi a Pozzallo e Lampedusa
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