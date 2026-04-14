Taranto | siderurgico ex Ilva oggi pomeriggio VeraLeaks

Nel primo pomeriggio, intorno alle 15:15, nella zona industriale di Taranto si è sollevata una grande nuvola nera, secondo quanto comunicato da VeraLeaks attraverso Luciano Manna. La nube ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità presenti nella zona. Non sono state fornite al momento altre dettagli sulla natura dell’incidente o sulle cause che hanno portato alla formazione di questa nube.

Di seguito un comunicato diffuso da Luciano Manna, VeraLeaks: Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15,15 nella zona industriale si è sollevata una enorme nuvola nera. Da fonti contattate da VeraLeaks apprendiamo che si sarebbe generato un incendio a causa di un materiale che ha preso fuoco durante la sostituzione di una tubazione del gas in una area tra il GRF e la CET dello stabilimento ex Ilva Acciaierie d’Italia di Taranto Oltre ai rischio incombente relativo agli impianti in marcia ci rendiamo conto che anche le operazioni di manutenzione generano un enorme rischio sanitario con i fumi generati, probabilmente perché operati da gente...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: siderurgico ex Ilva, oggi pomeriggio VeraLeaks Taranto, ex Ilva: “emissioni dall’altoforno 4, cappa nera sulla città” VeraLeaksScrive Luciano Manna, VeraLeaks: All’indomani della sentenza del Tribunale di Milano nella fabbrica ex Ilva nulla di nuovo. Siderurgico di Taranto: fermata dell’altoforno 4 Ex Ilva, la ripresa entro aprileDi seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria rende...