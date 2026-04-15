Taranto sabota l' ex Ilva Stop alla termoelettrica

A Taranto si sono verificati nuovi sviluppi riguardanti l'ex Ilva, con l’interruzione delle attività della centrale termoelettrica. La decisione è arrivata dopo alcune azioni che hanno impedito temporaneamente la prosecuzione delle operazioni, creando tensioni tra le parti coinvolte. La situazione riguarda le procedure di gestione e le autorizzazioni legate alla centrale, che da tempo sono al centro di discussioni sulla sua operatività e il suo futuro.

A Taranto va in scena l'ennesimo sgambetto al salvataggio dell'ex Ilva. Nel bel mezzo delle complesse trattative per la vendita del polo siderurgico, il sindaco di Taranto Pietro Bitetti ha emesso una ordinanza che prevede in quattro pagine lo stop alla centrale termoelettrica dell'ex Ilva entro 30 giorni (dal 13 aprile). Si contesta all'azienda la mancata presentazione del piano di riduzione del rischio non cancerogeno relativamente ai parametri emissivi. La vicenda che oggi sfocia nell'ordinanza, nasce dalla Valutazione del danno sanitario (Vds) nell'area di Taranto riferita al 2024 e redatta da Arpa Puglia e Asl Taranto in base alla legge regionale del 2012.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Taranto sabota l'ex Ilva. Stop alla termoelettrica Ex Ilva Taranto: il sindaco ordina lo stop alla centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto Pietro Bitetti, di firmare un’ordinanza che dispone la sospensione dell’esercizio della centrale termoelettrica dell’ex Ilva. Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione dell'esercizio della centrale termoelettrica dell'ex Ilva,...