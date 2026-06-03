Ilaria Salis | Aboliamo la parata militare del 2 Giugno Meloni | Parole indegne e vergognose

Il presidente del Consiglio ha commentato le parole di una parlamentare che ha chiesto di abolire la parata militare del 2 giugno, definendole indegne e vergognose. La proposta mira a trasformare la Festa della Repubblica in un evento più civile e popolare, in risposta a un contesto internazionale segnato da riarmo e conflitti. La discussione sulla presenza militare in occasione della celebrazione è tornata al centro del dibattito pubblico.

“In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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