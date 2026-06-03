Ilaria Cacciamani ha dichiarato che il girone dell’Italia ai Mondiali di softball è il più difficile. Ha anche confermato l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. La giocatrice, che milita nel Forlì e nella Nazionale italiana, è stata ospite di una puntata di Strike Zone, programma condotto da Michele Cassano e Federico Rossini su YouTube.

Nuova puntata di Strike Zone, il programma condotto da Michele Cassano e Federico Rossini sul canale YouTube di OA Sport, e l’ospite è stata Ilaria Cacciamani, pitcher della Nazionale italiana di softball e del Forlì, protagonista da anni ai massimi livelli. Una lunga chiacchierata con uno dei pilastri della Nazionale campione d’Europa e che sogna la qualificazione olimpica a Los Angeles 2028. Un commento sulla prima parte di campionato con il suo Forlì: “ Un buon inizio di stagione visto che siamo al secondo posto. Il campionato è lungo, ci saranno delle pause. Vediamo andando avanti se riusciamo ad arrivare in forma anche nel finale. Io sono stata ferma qualche settimana per una distorsione, ma sono tornata abbastanza in fretta, ma la squadra è compatta e anche quando manca qualcuno riusciamo comunque ad andare avanti “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ilaria Cacciamani: “Il girone dell’Italia è il più duro ai Mondiali. L’obiettivo è Los Angeles 2028”

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