Il weekend della cicogna Tanti birdwatcher e famiglie nella due giorni in Padule

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il fine settimana si è svolta la prima edizione del “Weekend della cicogna” nel Padule, organizzato da LIPU e Legambiente Pistoia Area Valdinievole con il supporto della Sezione Soci Unicoop Valdinievole. Nonostante le temperature elevate, l’evento ha attirato numerosi birdwatcher e famiglie, che hanno partecipato alle attività programmate nel corso dei due giorni.

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Grande successo, nonostante le temperature già molto alte, per la prima edizione del ’ Weekend della cicogna ’, organizzato il 30 e 31 maggio da LIPU e Legambiente Pistoia Area Valdinievole in collaborazione con la Sezione Soci Unicoop Valdinievole. Nelle due mattinate i numerosi visitatori, appassionati di birdwatching e famiglie con bambini, hanno partecipato con entusiasmo a visite guidate con gli esperti ai nidi delle cicogne e nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, Oasi della LIPU. Dopo secoli di assenza, la Cicogna bianca è tornata a nidificare in Toscana, grazie all’adozione di misure di protezione degli ambienti naturali ed a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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