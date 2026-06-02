Durante il ‘Weekend della cicogna’ nel Padule di Fucecchio, centinaia di persone hanno assistito all’osservazione dei nidi di cicogna bianca, che si sono posizionate nella zona. La manifestazione si è svolta il 2 giugno 2026 e ha attirato un gran numero di visitatori interessati alla presenza di questa specie nel territorio.

Quarrata (Pistoia), 2 giugno 2026 – In tanti hanno partecipato al ‘Weekend della cicogna’ nel Padule di Fucecchio. L'evento ha offerto visite guidate che ha permesso ai partecipanti di poter osservare i nidi di cicogna bianca e i pulcini, celebrando il recente ritorno degli esemplari che nidificano stabilmente nella vicina area di Quarrata. Grande successo dunque, nonostante le temperature già molto alte, per la prima edizione di questo evento organizzato il 30 e 31 maggio da Lipu (Lega italiana protezione uccelli) e Legambiente Pistoia area valdinievole in collaborazione con la sezione soci Unicoop Valdinievole. Nelle due mattinate i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cicogna bianca regina del Padule. In centinaia per osservare i nidi

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