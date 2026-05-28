Il Weekend della Cicogna si svolge nel Padule di Fucecchio, dal 30 maggio al 1° giugno 2026. L’evento è promosso da Lipu e Legambiente con il supporto della Sezione Soci Unicoop Valdinievole. Durante il fine settimana, si svolgeranno attività di osservazione e sensibilizzazione sulla tutela delle specie di uccelli che abitano l’area. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico nella conoscenza dell’ecosistema e delle specie che vi risiedono.

Fucecchio (Firenze), 28 maggio 2026 – Il Weekend della Cicogna è un’iniziativa organizzata da Lipu e Legambiente in collaborazione con la Sezione Soci Unicoop Valdinievole. L’evento sabato e domenica dalle 9 alle 13. Le attività avranno luogo nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio. Durante le due giornate saranno organizzate visite guidate dedicate alla scoperta della Cicogna bianca. I partecipanti potranno osservare da vicino il nido delle cicogne. L’osservazione avverrà a distanza di sicurezza per non disturbare gli animali. L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per conoscere meglio questa specie affascinante. La Cicogna bianca era scomparsa dalla Toscana da molti secoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Padule e le sue meraviglie: ecco il weekend della cicogna

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