Il video-esca la folla in rivolta e le bugie sui musulmani | la morte di un 18enne diventa una bomba sociale

Notizia in breve

Un video di una bodycam ha mostrato un episodio che ha scatenato proteste e polemiche. La diffusione delle immagini ha portato a tensioni tra la folla e ha alimentato accuse contro i musulmani, contribuendo a un clima di rivolta. La vicenda riguarda la morte di un 18enne, con il video che ha fatto da catalizzatore per le reazioni pubbliche. Nigel Farage ha commentato l’accaduto, usando il filmato come base per le sue affermazioni.