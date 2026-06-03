Il video-esca la folla in rivolta e le bugie sui musulmani | la morte di un 18enne diventa una bomba sociale
Un video di una bodycam ha mostrato un episodio che ha scatenato proteste e polemiche. La diffusione delle immagini ha portato a tensioni tra la folla e ha alimentato accuse contro i musulmani, contribuendo a un clima di rivolta. La vicenda riguarda la morte di un 18enne, con il video che ha fatto da catalizzatore per le reazioni pubbliche. Nigel Farage ha commentato l’accaduto, usando il filmato come base per le sue affermazioni.
Era scontato che Nigel Farage saltasse sul carro. È bastato il filmato di una bodycam, e il meccanismo si è messo in moto. Quello che è successo a Henry Nowak - diciotto anni, studente universitario, ucciso la notte del 3 dicembre 2025 a Southampton mentre tornava a casa - è un fatto tragico che. 🔗 Leggi su Today.it
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