Durante il festival musicale del Coachella lo scorso 11 aprile, il celebre DJ ha riconosciuto tra la folla la figlia, chiamandola “Sei tu?”. L’episodio è stato immortalato in un video diventato rapidamente virale sui social media, attirando l’attenzione di molti utenti. L’evento ha suscitato l’interesse di pubblico e fan, che hanno condiviso il momento sui propri profili online.

David Guetta ha scaldato, lo scorso sabato 11 aprile, l’atmosfera del Coachella, facendo ballare migliaia di ragazze e ragazzi. Ero così stressato prima dell’inizio. – ha confessato il produttore in un video condiviso sui social – perché non ho suonato molto ultimamente. E poi non suonavo al Coachella da un’eternità. Non ho fatto nulla di quello che avrei dovuto fare. Perché volevo suonare un po’. Come facevo all’inizio della mia carriera. Dopo tutta questa roba rap, sentivo che giù volevano solo sentire un po’ di David e fare le hit. La buona notizia è che è stato fantastico portare sul palco con me Jennifer Lopez! E poi c’era anche mia figlia!”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei tu?”: David Guetta riconosce la figlia Angie tra la folla del Coachella: il video diventa subito virale

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