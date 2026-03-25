Iran il problema dei 440 chili di uranio arricchito | l'analisi video sui rischi di una bomba atomica

Le autorità iraniane possiedono attualmente circa 440 chili di uranio arricchito al 60%. La quantità disponibile non consente di fabbricare immediatamente un ordigno nucleare, anche se rappresenta un elemento di preoccupazione. La produzione di una vera bomba atomica richiede comunque diversi anni di lavoro e competenze tecniche avanzate. Un'analisi video ha illustrato i rischi associati a questa situazione.

Teheran ha 440 kg di uranio al 60%, ma costruire una vera arma nucleare richiede anni e competenze sofisticate. Gli attacchi del 2025 hanno rallentato il programma, ma non lo hanno fermato. Ha contribuito alla scrittura di video e articolo Mara D'Alessandro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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