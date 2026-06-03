Il viaggio di un centenario | a 102 anni torna sulla Vigezzina

Un uomo di 102 anni ha ripercorso la linea ferroviaria Vigezzina, un viaggio che aveva già fatto in passato. L’evento è stato organizzato e reso possibile da un gruppo di volontari e familiari. Il centenario ha percorso i binari in compagnia di persone care, ripercorrendo un percorso che aveva già fatto in giovane età. Non sono stati forniti dettagli sul motivo che lo ha spinto a fare questa scelta.

Quale desiderio speciale ha spinto Ugo a ripercorrere i suoi sentieri?. Chi ha organizzato e reso possibile questo viaggio sulla Vigezzina?. Dove si è fermato il centenario per ritrovare le sue radici spirituali?. Come ha celebrato il legame con la sua terra dopo il viaggio?.? In Breve Ugo Montemezzo risiede presso la struttura RSA Samonini Rozio Balassi di Domodossola. Il percorso ha toccato il comune di Villette e il santuario di Re. Il viaggio è stato accompagnato da un'educatrice e una fisioterapista. L'iniziativa celebra la linea ferroviaria nata nel 1923 stesso anno di nascita. Il viaggio della memoria: a 102 anni Ugo Montemezzo torna sulla ferrovia Vigezzina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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