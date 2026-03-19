L’adolescenza che stress! Il difficile rapporto con gli adulti

L’adolescenza è un periodo complesso in cui molti giovani sentono di non essere compresi dagli adulti. Questa sensazione di distanza si manifesta nel rapporto tra ragazzi e adulti, che spesso appare difficile e infastidisce entrambe le parti. I giovani manifestano questa difficoltà nel comunicare e nel farsi ascoltare, creando un divario che si percepisce chiaramente nelle interazioni quotidiane.

Noi ragazzi non ci sentiamo compresi dagli adulti, e forse questa è proprio una caratteristica dell’adolescenza. Siamo nati in un’epoca diversa e perciò abbiamo sviluppato dei comportamenti, dei ragionamenti e delle abitudini differenti dalle loro e perciò ci considerano forse "diversi". Il rapporto tra noi e gli adulti è molto complicato, specialmente nel rapporto con i genitori. Molto spesso la nostra esperienza viene comparata alla loro, a quando erano dei ragazzi: a noi sembra che si descrivano come se fossero stati perfetti, intelligenti, non sbagliavano mai. Questo ci porta a non sentirci alla loro altezza e a pensare di deluderli a ogni sbaglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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