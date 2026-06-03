Il trucco della schiuma espansa nei pacchi dalla Spagna | ecco cosa hanno scoperto i finanzieri

I finanzieri di Sestri Ponente hanno sequestrato oltre tre chilogrammi di marijuana provenienti dalla Spagna. La droga era nascosta all’interno di pacchi sigillati con schiuma espansa, metodo utilizzato per tentare di eludere i controlli. L’intervento si è svolto durante un controllo di routine, che ha portato al ritrovamento e alla confisca della sostanza stupefacente. La scoperta segue altri sequestri analoghi effettuati recentemente nella zona.

Il trucco era quasi perfetto, ma non è bastato a ingannare il ‘fiuto’ degli investigatori. Nuovo maxi sequestro di droga a Genova, dove i finanzieri della compagnia di Sestri Ponente hanno intercettato oltre tre chilogrammi di marijuana spediti dalla Spagna. La nostra città è uno snodo strategico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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