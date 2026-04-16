Un chilo di droga spedita nei pacchi | i finanzieri si fingono corrieri decisivo il fiuto dei cani antidroga Un arresto

Le forze dell'ordine hanno intercettato un carico di un chilogrammo di sostanze stupefacenti nascosto tra le spedizioni postali. Gli agenti si sono finti corrieri durante un'operazione di controllo, affidandosi anche al fiuto dei cani antidroga. L’indagine ha portato all’arresto di una persona, evidenziando come il traffico di droga si stia spostando sempre più sui pacchi, tra le numerose consegne quotidiane.

La droga non viaggia più solo nascosta in auto o nei bagagli: sempre più spesso passa dai pacchi delle spedizioni, mescolata tra centinaia di consegne quotidiane e pronta ad arrivare direttamente a destinazione. Un sistema in crescita, che però non è sfuggito ai controlli della guardia di finanza.🔗 Leggi su Quicomo.it In auto con 44 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a Catania Notizie correlate Leggi anche: Cocaina e hashish nascosti nei pacchi dei corrieri: sequestrati 25 chili di droga pronti a partire Il fiuto dei cani scova la droga nei bagni della scuolaUn notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, principalmente hashish, pari ad una sessantina di dosi di vendita che al consumo diventano... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oltre un chilo di droga in casa: arrestato 25enne a Chiavenna; Viaggiano con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell'auto. Arrestati; Chiavenna, fermato in centro con la droga: in casa oltre un chilo di stupefacenti; Olbia, sbarca dalla nave con mezzo chilo di droga: in manette un giovane. Chili di droga smistati con un walkie talkie: smantellato il supermarket dello spaccioConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il benefi ... napolitoday.it Gdf Como: intercettato pacco sospetto, sequestrato più di un chilo di hashishLa droga non viaggia più solamente in container, sulle persone, a bordo di mezzi con metodologie d’occultamento ... valtellinanews.it Rifiuti in Piemonte fuori controllo, ne produciamo un chilo in più a testa x.com PADOVA. UN CHILO DI POMODORI A 10 EURO, GLI ORTAGGI DIVENTANO UN LUSSO Viaggio tra le bancarelle di Piazza delle Erbe a Padova. Verdura più cara della carne, pomodorini a 10 euro al chilo, gli asparagi superano i 12 euro al chilo, il costo dei - facebook.com facebook