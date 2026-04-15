Nelle scorse settimane, le forze dell’ordine hanno intercettato un ingente traffico di droga proveniente dalla Spagna, trasportato su tir diretti verso Milano. Durante le operazioni sono stati scoperti anche armi e numerosi pacchi nascosti all’interno di capannoni. Complessivamente, sono stati arrestati tredici soggetti coinvolti nel traffico, che si occupavano di far arrivare quintali di hashish e marijuana nel territorio italiano.

Sesto San Giovanni (Milano), 15 aprile 2026 – Un fiume di hashish e marijuana che dalla Spagna inondava le piazze di spaccio italiane a bordo di tir. È quanto scoperto dai carabinieri di Sesto San Giovanni che, all'alba di ieri, hanno smantellato un'organizzazione criminale eseguendo 13 misure cautelari (6 in carcere e 7 ai domiciliari) nelle province di Milano, Monza e Torino. Arresti per droga carabinieri Sesto - per edizione Milano metropoli - 15 aprile 2026 - Foto SpfANSA I capannoni in Brianza . L'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, ha coinvolto complessivamente 23 indagati di varie nazionalità, di età compresa tra i 33 e i 53 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quintali di hashish e marijuana dalla Spagna a Milano: il viaggio sui tir assieme alle armi e i pacchi nascosti nei capannoni, 13 arresti

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