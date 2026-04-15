Quintali di hashish e marijuana dalla Spagna a Milano | il viaggio sui tir assieme alle armi e i pacchi nascosti nei capannoni 13 arresti
Nelle scorse settimane, le forze dell’ordine hanno intercettato un ingente traffico di droga proveniente dalla Spagna, trasportato su tir diretti verso Milano. Durante le operazioni sono stati scoperti anche armi e numerosi pacchi nascosti all’interno di capannoni. Complessivamente, sono stati arrestati tredici soggetti coinvolti nel traffico, che si occupavano di far arrivare quintali di hashish e marijuana nel territorio italiano.
Sesto San Giovanni (Milano), 15 aprile 2026 – Un fiume di hashish e marijuana che dalla Spagna inondava le piazze di spaccio italiane a bordo di tir. È quanto scoperto dai carabinieri di Sesto San Giovanni che, all'alba di ieri, hanno smantellato un'organizzazione criminale eseguendo 13 misure cautelari (6 in carcere e 7 ai domiciliari) nelle province di Milano, Monza e Torino. Arresti per droga carabinieri Sesto - per edizione Milano metropoli - 15 aprile 2026 - Foto SpfANSA I capannoni in Brianza . L'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, ha coinvolto complessivamente 23 indagati di varie nazionalità, di età compresa tra i 33 e i 53 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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