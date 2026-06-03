A Kiev, il monumento all’Indipendenza di piazza Maidan è stato illuminato con i colori della bandiera italiana. L’evento ha celebrato gli 80 anni della Repubblica italiana, con un omaggio che ha coinvolto l’illuminazione del monumento. L’evento si è svolto durante la notte, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o altre manifestazioni correlate.

Il tricolore per gli 80 anni della Repubblica italiana si è acceso anche a Kiev. Con un omaggio senza precedenti, l’iconico Monumento all’Indipendenza di piazza Maidan è stato illuminato con i colori della nostra bandiera. È la prima volta che un Paese straniero riceve un riconoscimento del genere, coinciso con le celebrazioni promosse nella capitale ucraina dall’ ambasciatore d’Italia in Ucraina, Carlo Formosa, e quest’anno particolarmente partecipate. L’omaggio di Kiev all’Italia. «Guardando l’Ucraina di oggi e la sua resilienza, torna ad accendersi il ricordo del sacrificio che gli Italiani, dopo i drammi del fascismo e della guerra, hanno compiuto per costruire insieme uno Stato democratico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il tricolore illumina la notte di Kiev: l’omaggio dell’Ucraina all’Italia per gli 80 anni della Repubblica (video)

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