2 giugno la città si illumina di tricolore per gli 80 anni della Repubblica

Notizia in breve

Il 2 giugno, le strade della città si riempiranno di bandiere tricolori in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le piazze principali saranno decorate con drappi e bandiere, mentre le vetrine dei negozi esporranno simboli nazionali. Sono previsti eventi pubblici e cerimonie ufficiali per celebrare l’anniversario. La festa coinvolgerà scuole, istituzioni e associazioni locali, con iniziative che si svolgeranno durante tutta la giornata.