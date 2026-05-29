2 giugno la città si illumina di tricolore per gli 80 anni della Repubblica

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno, le strade della città si riempiranno di bandiere tricolori in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le piazze principali saranno decorate con drappi e bandiere, mentre le vetrine dei negozi esporranno simboli nazionali. Sono previsti eventi pubblici e cerimonie ufficiali per celebrare l’anniversario. La festa coinvolgerà scuole, istituzioni e associazioni locali, con iniziative che si svolgeranno durante tutta la giornata.

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Arezzo, 29 maggio 2026 – In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Consiglio comunale di Terranuova ha promosso un’iniziativa simbolica e partecipata per celebrare una delle ricorrenze più significative della storia democratica del Paese. Nella serata del 2 giugno saranno infatti illuminati con i colori della Bandiera Nazionale alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e civile cittadino: le mura storiche di piazza delle Torri e piazza San Tito, oltre alla facciata delle scuole elementari Ricasoli di piazza della Liberazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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