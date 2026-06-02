2 giugno Palazzo Chigi si tinge di tricolore e apre ai cittadini | gli eventi in programma per gli 80 anni della Repubblica video

Notizia in breve

Il 2 giugno, il Palazzo Chigi si è aperto ai cittadini e ha esposto il tricolore per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Sono stati organizzati eventi pubblici, con momenti di confronto e iniziative culturali, visibili a chi ha partecipato o seguito in diretta. La giornata è stata dedicata alle celebrazioni ufficiali, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini in diverse attività. La cerimonia ha incluso anche momenti di commemorazione e intrattenimento.