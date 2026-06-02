2 giugno Palazzo Chigi si tinge di tricolore e apre ai cittadini | gli eventi in programma per gli 80 anni della Repubblica video
Il 2 giugno, il Palazzo Chigi si è aperto ai cittadini e ha esposto il tricolore per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Sono stati organizzati eventi pubblici, con momenti di confronto e iniziative culturali, visibili a chi ha partecipato o seguito in diretta. La giornata è stata dedicata alle celebrazioni ufficiali, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini in diverse attività. La cerimonia ha incluso anche momenti di commemorazione e intrattenimento.
La Presidenza del Consiglio dei ministri celebra il 2 giugno. Nell’anno in cui ricorrono gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, scelta a suffragio universale delle italiane e dagli italiani attraverso il voto al referendum, Palazzo Chigi mette in campo importanti e numerose iniziative rivolte ai cittadini. Il primo, tradizionale, appuntamento è quello delle ore 9.15: la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, parteciperà alla cerimonia di deposizione, della corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Successivamente, la premier si sposterà nella tribuna d’onore allestista tra piazza Venezia e il Colosseo per assostere alla Rivista militare ai Fori imperiali, diventata un appuntamento fisso per il capo del Governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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