Il tribunale sociale ha criticato il cantante dopo l’avvio del suo tour. La prima data, considerata come una prova generale, ha suscitato commenti negativi tra alcuni utenti online. I fan sono invitati a sostenere l’artista, che ha appena iniziato il tour con una prima esibizione che ha diviso il pubblico. La “data zero” rappresenta tradizionalmente un momento di verifica tra artista e spettatori, senza influenze di critiche ufficiali.

di Laura Ruzzante La “data zero” è, da sempre, un patto di sangue tra l’artista e il suo pubblico. Non è la perfezione della prima alla Scala; è il motore che si scalda, la carne viva che si rimette in gioco. E a Lignano Sabbiadoro, davanti a un colossale, monumentale schermo di 60 metri che tagliava il cielo, Tiziano Ferro ha fatto esattamente questo: ha rimesso in gioco la vita. Dopo gli anni bui, i problemi di salute, il dolore lacerante di un divorzio sbattuto in piazza, il “Sono un grande” tour è partito. E puntuali, immancabili, tragici come una cambiale scaduta, sono partiti anche i cecchini del web. La gogna dei mediocri Il tribunale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il tribunale social prende di mira Tiziano Ferro dopo l’inizio del suo tour: ora tocca a noi fan supportarlo

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