Tiziano Ferro inizio con il botto del tour 2026 che farà tappa anche ad Ancona | la scaletta e le impressioni

Il tour 2026 di Tiziano Ferro è partito con grande entusiasmo, con una prima data allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. La scaletta include i suoi successi più noti e alcune novità. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, creando un’atmosfera carica di energia. Dopo tre anni di attese, il concerto ha visto un grande afflusso di fan. La serata si è conclusa con un boato quando le luci si sono riaccese, segnando l’avvio ufficiale della tournée.

Tre anni di attesa, svaniti nel boato del pubblico quando le luci dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro si sono accese per la prima data ufficiale di Stadi26. È l'attesissimo nuovo tour di Tiziano Ferro che ha preso il via sabato 30 maggio dal nordest d'Italia, e che toccherà ora le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Tiziano Ferro metterà tutti i successi nella scaletta del tour stadi e scatena il dibattito tra i fanTiziano Ferro ha annunciato che durante il suo prossimo tour negli stadi eseguirà principalmente i suoi successi più noti.

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