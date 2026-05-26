Tiziano Ferro metterà tutti i successi nella scaletta del tour stadi e scatena il dibattito tra i fan

Notizia in breve

Tiziano Ferro ha annunciato che durante il suo prossimo tour negli stadi eseguirà principalmente i suoi successi più noti. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni entusiasti e altri scettici. La scaletta, ancora non ufficiale, prevede un focus sulle hit più popolari dell’artista, lasciando da parte alcune canzoni meno note. La decisione ha alimentato discussioni sui social e tra il pubblico presente ai concerti.