Tiziano Ferro metterà tutti i successi nella scaletta del tour stadi e scatena il dibattito tra i fan

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tiziano Ferro ha annunciato che durante il suo prossimo tour negli stadi eseguirà principalmente i suoi successi più noti. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni entusiasti e altri scettici. La scaletta, ancora non ufficiale, prevede un focus sulle hit più popolari dell’artista, lasciando da parte alcune canzoni meno note. La decisione ha alimentato discussioni sui social e tra il pubblico presente ai concerti.

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Tiziano Ferro punta sui grandi successi per il tour negli stadi, ma tra i fan nasce il dibattito: meglio solo le hit o più spazio alle chicche?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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