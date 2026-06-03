Il sindaco di Milano ha commentato con un sorriso la questione dei testicoli scomparsi dal toro rampante in Galleria Vittorio Emanuele II. Ha detto che il restauro non è ancora concluso e ha invitato a pazientare. La polemica sui presunti attributi mancanti è nata dopo i recenti lavori di restauro, ma il sindaco ha evitato di entrare nei dettagli, sottolineando che l’intervento è ancora in corso.

Sorride, il sindaco Giuseppe Sala, quando un cronista gli chiede della polemica sui testicoli del toro rampante in Galleria Vittorio Emanuele II, testicoli “spariti“ dopo il recente restauro: "Guardo con un po’ di divertimento a questo caso. Verrebbe da pensare che, se i problemi sono questi, vuol dire che non abbiamo problemi. A Milano invece i problemi ce li abbiamo. Leggevo che stamattina (ieri, ndr) il restauratore ha detto “lasciatemi finire“. Lasciamolo finire". Il caso è scoppiato sabato, quando l’assessore comunale alle Opere pubbliche Marco Granelli ha mostrato sui social le fotografie post-intervento del toro “portafortuna“ nel Salotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il toro senza attributi in Galleria. Sala sorride e invita a pazientare: "Il restauro non è ancora finito"

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