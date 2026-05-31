Milano terminato il restauro del toro in Galleria Ma sui social scoppia la polemica | Non ha più gli attributi

A Milano, è stato completato il restauro del toro in Galleria. Tuttavia, sui social si sono moltiplicate le critiche, con utenti che affermano che l’opera non ha più gli attributi originali. La discussione riguarda l’aspetto estetico e le modifiche apportate durante il restauro. Non sono stati rivelati dettagli tecnici sul lavoro eseguito, ma il tema è diventato oggetto di commenti e polemiche tra cittadini e visitatori.

Sta facendo discutere il restauro di uno dei mosaici più amati da cittadini e turisti a Milano. Nei giorni scorsi, l’assessore comunale alle Opere pubbliche, Marco Granelli, ha pubblicato sui social una foto del celebre toro dentro la Galleria Vittorio Emanuele, quella che collega il Duomo con il teatro La Scala. «Come previsto, il mosaico del toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele, completamente restaurato. Complimenti al nostro artigiano per il lavoro di restauro del mosaico», scrive Granelli con tono entusiasta. La polemica sui social. Il toro raffigurato sul pavimento della Galleria è un’attrazione particolarmente cara ai turisti, che sono soliti fare un giro di tacco sui testicoli dell’animale come portafortuna. 🔗 Leggi su Open.online

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Milano, dopo il restauro sono scomparsi i testicoli del toro in Galleria: l’ironia socialA Milano, durante il restauro del mosaico del toro nella Galleria Vittorio Emanuele II, sono scomparsi i testicoli dell’immagine.

Temi più discussi: Terminato restauro del toro in Galleria a Milano con qualche polemica; Toro della Galleria Vittorio Emanuele, completato il restauro del mosaico porta-fortuna. Ma c’è chi contesta il risultato: Ora è un bue; Terminato restauro del toro in Galleria a Milano con qualche polemica; Terminato restauro del toro in Galleria a Milano con qualche polemica.

Terminato il #restauro delle palle del toro nella galleria Vittorio Emanuele a #Milano. x.com

Altro che toro, è diventato un bue. Adesso i turisti cosa schiacciano?: spariscono i testi*oli dal mosaico in Galleria a Milano, il caso dopo il restauroE il toro della Galleria Vittorio Emanuele II diventa un… bue. Sui social è esplosa l’ironia dopo che l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, ha mostrato le foto del resta ... ilfattoquotidiano.it

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