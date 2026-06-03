il torneo u14 avvenire la pioggia rivoluziona il calendario oggi di scena secondo e terzo turno insieme

Notizia in breve

La pioggia intensa di oggi ha causato la sospensione degli 11 match femminili appena iniziati e la cancellazione del secondo giorno di partite della 59esima edizione del torneo Under 14. Gli organizzatori hanno deciso di unire il secondo e il terzo turno, modificando così il calendario previsto. La giornata ha visto un'interruzione improvvisa delle gare in programma, con le condizioni meteorologiche che hanno influito sullo svolgimento degli incontri.