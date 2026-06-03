Il torneo U14 Avvenire la pioggia rivoluziona il calendario Oggi di scena secondo e terzo turno insieme
La pioggia intensa di oggi ha causato la sospensione degli 11 match femminili appena iniziati e la cancellazione del secondo giorno di partite della 59esima edizione del torneo Under 14. Gli organizzatori hanno deciso di unire il secondo e il terzo turno, modificando così il calendario previsto. La giornata ha visto un'interruzione improvvisa delle gare in programma, con le condizioni meteorologiche che hanno influito sullo svolgimento degli incontri.
L’intensa pioggia caduta per gran parte della giornata ha indotto gli organizzatori del Torneo Avvenire a sospendere gli 11 match femminili appena cominciati e a cancellare il secondo giorno di partite della 59esima edizione della manifestazione riservata ai migliori under 14 del mondo. Il digiuno di partite ha costretto a rivoluzionare il programma odierno, che vedrà in campo i due tabelloni di singolare per giocare sia il secondo che il terzo turno, per un totale record di 78 partite. Nel frattempo, nel pieno del Roland Garros, il calendario Atp maschile propone sin da questa settimana i primi tornei sull’erba con il challenger 50 di Birmingham, al quale era iscritto Mattia Bellucci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Il torneo U14 al TC Ambrosiano. Sinyakov, all’Avvenire una prova da numero 1Nella prima giornata della 59esima edizione del Torneo Avvenire sono stati disputati 65 incontri di qualificazione nel settore U14 al TC Ambrosiano.
ATP Miami, Sinner contro Dzumhur al secondo turno: il tabellone degli italiani nel torneoDal 18 al 29 marzo si svolge il torneo ATP di Miami, che vede sei tennisti italiani in gara.
Temi più discussi: Tutto pronto per il Torneo Avvenire 2026; Il torneo U14. Avvenire, la pioggia rivoluziona il calendario. Oggi di scena secondo e terzo turno insieme; 59° edizione del Torneo Avvenire Under 14: Al via gli incontri del tabellone principale - LiveTennis.it; Torneo Avvenire, a Milano i talenti del tennis U14.
Leggi 'Torneo Avvenire, a Milano i talenti del tennis U14' su Cronachedi.it facebook
Il torneo U14. Avvenire, la pioggia rivoluziona il calendario. Oggi di scena secondo e terzo turno insiemeL’intensa pioggia caduta per gran parte della giornata ha indotto gli organizzatori del Torneo Avvenire a sospendere gli 11 ... sport.quotidiano.net
Il torneo U14 al TC Ambrosiano. Sinyakov, all’Avvenire una prova da numero 1Sono ben 65 gli incontri giocati nella prima giornata della 59esima edizione del Torneo Avvenire, dedicata al turno inaugurale delle qualificazioni. Il più celebre torneo internazionale under 14 che s ... sport.quotidiano.net