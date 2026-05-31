Il torneo U14 al TC Ambrosiano Sinyakov all’Avvenire una prova da numero 1
Nella prima giornata della 59esima edizione del Torneo Avvenire sono stati disputati 65 incontri di qualificazione nel settore U14 al TC Ambrosiano. Tra i partecipanti, Sinyakov si è distinto con una prestazione che ha attirato l'attenzione, considerando la sua posizione di testa. La giornata ha visto il susseguirsi di match tra giovani tennisti impegnati nelle fasi iniziali del torneo.
Sono ben 65 gli incontri giocati nella prima giornata della 59esima edizione del Torneo Avvenire, dedicata al turno inaugurale delle qualificazioni. Il più celebre torneo internazionale under 14 che si celebra sui campi in terra battuta del Tennis Club Ambrosiano di Milano non ha registrato particolari colpi di scena. Nel tabellone maschile, il numero 1 Ivan Sinyakov ha concesso appena tre giochi (61, 62) all’italiano Nikola Keerkenyakov, ben imitato da francese Loris Da Silva, che ha rifilato addirittura un doppio 60 alla wild card Filippo Maiocchi. Nessun problema nemmeno per l’olandese Thijmen Engelaan (numero 3), facile vincitore su... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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