Il torneo U14 al TC Ambrosiano Sinyakov all’Avvenire una prova da numero 1

Notizia in breve

Nella prima giornata della 59esima edizione del Torneo Avvenire sono stati disputati 65 incontri di qualificazione nel settore U14 al TC Ambrosiano. Tra i partecipanti, Sinyakov si è distinto con una prestazione che ha attirato l'attenzione, considerando la sua posizione di testa. La giornata ha visto il susseguirsi di match tra giovani tennisti impegnati nelle fasi iniziali del torneo.