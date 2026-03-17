Dal 18 al 29 marzo si svolge il torneo ATP di Miami, che vede sei tennisti italiani in gara. Tra questi, Sinner affronta Dzumhur nel secondo turno. La competizione si svolge sui campi in cemento della città statunitense, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il torneo mette in mostra diversi giocatori italiani pronti a sfidarsi nel singolare maschile.

Continua il grande tennis dopo lavittoria di Sinner agliIndian Wells. L’altoatesino sarà impegnato nel torneo dell’ATP Masters 1000 di Miami, in programmadal 18 al 29 marzo. Jannik Sinnerguida la “squadra” italiana nel torneo americano insieme ad altri 5 tennisti nel tabellone del singolare maschile. Il sorteggio di oggi ha stabilito che il numero due del Mondodebutterà al secondo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur o, in alternativa,contro uno dei qualificati. Sinner al terzo turno troverebbe il francese Corentin Moutet, numero 30 del seeding. Agli ottavi invece possibile incrocio con il russo Andrei Rublev. Nella parte bassa del tabellone, presidiata dall’azzurro, emerge la presenza del tedesco Alex Zverev terzo al Mondo, e del russo Medvedev (entrambi battuti da Sinner nel torneo californiano di Indian Wells). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Miami, Sinner contro Dzumhur al secondo turno: il tabellone degli italiani nel torneo

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