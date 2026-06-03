Nel torneo Carioca a Certaldo, le partite sono state caratterizzate da entusiasmo e pubblico numeroso. La squadra Jagers Bombers ha vinto entrambe le partite disputate finora, con grandi risultati sul campo. L’evento ha visto momenti di spettacolo, gol e un’atmosfera di festa, con tifosi presenti in gran numero. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, che hanno condiviso momenti di divertimento e socializzazione.

Tifo da stadio, partite memorabili, gol, spettacolo, pubblico delle grandi occasioni, ma soprattutto tanti sorrisi e voglia di stare insieme. Questo è tanto altro ancora è il Torneo di calcio a 7 Carioca di Certaldo, intitolato a Moubakir Maati, il 17enne ucciso a Campi Bisenzio a dicembre 2024. A tal proposito toccante alla partita inaugurale della manifestazione il calcio d’inizio battuto dalla sorella di Maati, sotto gli occhi del padre. Archiviate le prime due giornate dei due gironi da otto squadre, c’è soltanto una squadra a punteggio pieno. Si tratta dello Jager Bombers, che nel raggruppamento A ha piegato prima 4-2 l’Africa United con le reti di Iacopini, Pratesi, Billi e Pistolesi e poi 3-2 il Fastus Luxury United con doppietta di Mori e centri di Barone e Pratesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Torneo Carioca. Spettacolo e sorrisi a Certaldo. Due su due per Jagers Bombers

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