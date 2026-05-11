Motolusy e il riscatto su due ruote I sorrisi lungo la strada sono la mia medicina

A Modena, molte persone conoscono Lucia, nota come MotoLusy, che si è fatta riconoscere per la sua presenza costante sulle strade. Con il suo modo di vivere le due ruote, ha conquistato un posto tra i frequentatori locali. Chi la incontra in giro, spesso, la riconosce e si ferma a scambiare qualche parola. La sua presenza è diventata un elemento fisso nel panorama cittadino, accompagnandola in molte delle sue giornate.

Chi vive a Modena si sarà quasi sicuramente imbattuto in lei almeno una volta. Lucia, per tutti MotoLusy, è diventata una presenza inconfondibile sulle strade della nostra città. I ciuffi rossi che spuntano dal casco nero sono un tratto distintivo che non passa inosservato e che, da qualche mese.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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