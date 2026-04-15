Impresa Virtus Certaldo Salvezza a soli due punti

Nella partita tra Sansepolcro e Virtus Certaldo, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 53 a 46. I giocatori principali della Virtus Certaldo sono stati De Angelis e Hassan, entrambi con 10 punti, mentre Della Mora ha contribuito con 6. Per Sansepolcro, Spillantini ha segnato 4 punti, Bazani 10 e De Angelis 12. La vittoria permette alla Virtus Certaldo di mantenere due punti di vantaggio in classifica.

sansepolcro 46 virtus certaldo 53 DUKES SANSEPOLCRO: Spillantini 4, Bazani 10, Terrosi 2, De Angelis 12, Hassan 10, Meshvildishvili, Menichetti 2, Radchenko, Della Mora 6, Cascianini, D’Orazio, Zacchigna. All.: Bini. VIRTUS CERTALDO: Ceccarelli 13, Silveira 12, Ricci 8, Rettori 7, Gualtieri 5, Mencherini 3, Maltomini 3, Cucini 2, Guainai, Ceccatelli, Viviani n.e., Rosi n.e. All.: Crocetti. Arbitri: Mattiello di Buggiano e Benenati di Cecina. Parziali: 9-9; 24-30; 36-41. SANSEPOLCRO – Grande vittoria esterna per la Virtus Certaldo, che in una sfida dal punteggio complessivo molto basso - soltanto sfiorato i 100 punti totali tra le due squadre - strappa la vittoria sul campo del più quotato Dukes Sansepolcro e si rilancia per un finale di stagione ancora da scrivere, in ottica salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Impresa Virtus Certaldo. Salvezza a soli due punti Impresa Baskérs a Matelica: gli artusiani conquistano due punti pesantissimi in chiave salvezzaColpo grosso dei Baskérs che espugnano il nuovo palasport di Matelica infliggendo alla Vigor la prima sconfitta casalinga della stagione. Pallanuoto A2 maschile: impresa a Sori dell'Evomet Vela Ancona, tre punti d'oro in chiave salvezzaANCONA La Evomet Vela Ancona stavolta compie l’impresa e va a conquistare tre punti d’oro in chiave salvezza nella vasca di Sori.