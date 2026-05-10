Primavalle | sorprende la ex con un amico e lo accoltella al collo e alla schiena
A Primavalle, un uomo di 41 anni ha ferito gravemente un’altra persona con due coltellate al collo e alla schiena. L’episodio è avvenuto dopo che la vittima è stata scoperta in compagnia dell’ex compagna dell’aggressore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.
Tentato omicidio a Primavalle. Un uomo è stato accoltellato al collo e alla schiena da un 41enne, dopo essere stato sorpreso in compagnia dell'ex compagna di quest'ultimo. È accaduto sabato mattina in via dei Monti di Primavalle. In ospedale è finito un uomo di 31 anni.Irruzione in casa della.🔗 Leggi su Romatoday.it
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