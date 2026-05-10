Primavalle | sorprende la ex con un amico e lo accoltella al collo e alla schiena

A Primavalle, un uomo di 41 anni ha ferito gravemente un’altra persona con due coltellate al collo e alla schiena. L’episodio è avvenuto dopo che la vittima è stata scoperta in compagnia dell’ex compagna dell’aggressore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui