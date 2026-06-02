Ilaria Salis ha chiesto di eliminare la parata militare del 2 giugno, definendola “da abolire”. La proposta ha suscitato un acceso dibattito. La parlamentare ha espresso questa posizione durante un intervento pubblico, criticando l’evento come simbolo di militarismo. La proposta ha generato reazioni contrastanti tra chi sostiene la sua abolizione e chi difende la tradizione. La discussione si è aperta sui social e tra gli esponenti politici.

Ilaria Salis si esprime contro la parata del 2 giugno e scatena la bufera politica. Mentre è in corso la lunga giornata di cerimonie ed eventi per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, l’eurodeputata di Avs ha scritto sui social un post in cui sostiene che la tradizionale rivista militare ai Fori Imperiali andrebbe “abolita”. Un’uscita che ha provocato le reazioni di diversi esponenti della maggioranza. La proposta di Ilaria Salis Ilaria Salis ha sostenuto la sua proposta con un post lanciato sui suoi profili social al termine della parata militare ai Fori Imperiali, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ilaria Salis contro la parata militare del 2 giugno per la Festa della Repubblica: "Va abolita". È polemica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ilaria Salis cerca a polemica anche il 2 giugno: «Aboliamo la parata militare». Ma lo chiede solo lei: in via dei Fori è festa grandeIlaria Salis ha commentato sui social chiedendo di abolire la parata militare del 2 giugno, mentre in via dei Fori si svolgeva la tradizionale...

Ilaria Salis contro parata 2 giugno: “Bisogna abolirla e restituire carattere civile a festa”Ilaria Salis ha espresso opposizione alla parata militare del 2 giugno, ritenendola incompatibile con il carattere civile della festa.

Temi più discussi: Ilaria Salis si scontra con Francesco Giubilei e incappa in uno svarione: Non mi risulta tutta questa zelanza per la libertà...; Tutta questa zelanza…. Lo scivolone di Ilaria Salis sull’italiano; Ilaria Salis contro parata 2 giugno: Bisogna abolirla e restituire carattere civile a festa; Cuba, scontro tra Francesco Giubilei e Ilaria Salis: Questi stan sempre dalla parte sbagliata, Lei ha preso la parte sbagliata.

Ilaria Salis: In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del #2giugno. @politikosit x.com

Ilaria Salis contro la parata militare della festa della Repubblica: Va abolitaSui social l'europarlamentare di Avs ha proposto di compiere una scelta forte e controcorrente per restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico ... ilfoglio.it

Cavedagna (FdI), 'da Ilaria Salis folle proposta di abolire la parata del 2 giugno'Proposta folle di Ilaria Salis, che vorrebbe abolire la parata militare del 2 giugno. Salis riesce nell'incredibile azione di stare sempre dalla parte sbagliata e contro l'Italia. (ANSA) ... ansa.it

Caso Almasri, due ricorsi contro l'Italia ?depositati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo | Le vittime di torture e violenze chiedono giustizia reddit