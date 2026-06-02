Il paradosso della Festa della Repubblica celebrata con una parata militare

Durante la Festa della Repubblica, si è svolta una parata militare che ha coinvolto diversi reparti delle forze armate, con truppe che hanno sfilato lungo un percorso centrale. La cerimonia ha visto la partecipazione di militari in divisa, con mezzi blindati e aerei che hanno sorvolato la piazza principale. La manifestazione si è conclusa con un discorso ufficiale e la deposizione di una corona.

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