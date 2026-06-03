Durante un matrimonio in Texas, il testimone di nozze è svenuto mentre la cerimonia si svolgeva. L'uomo ha spiegato di aver avuto le ginocchia bloccate e di essere stato nervoso, motivo che lo ha portato a perdere conoscenza. Nonostante l’incidente, il celebrante ha continuato la cerimonia senza interrompersi. Il video dell’evento è diventato virale sui social media.

Un fuori-programma durante un matrimonio è diventato virale. È successo al testimone di nozze Drayton Williams che è svenuto durante la cerimonia di matrimonio del suo migliore amico il 24 maggio ad Austin, in Texas, dopo che le ginocchia hanno ceduto all’improvviso. Il celebrante ha continuato la cerimonia nonostante l’incidente, che è diventato virale su TikTok con oltre 6 milioni di visualizzazioni. Williams si è ripreso rapidamente, ha tenuto un discorso al ricevimento e ha detto che la coppia ha riso per aiutarlo a superare l’imbarazzo. Circa 10 minuti dopo l’inizio della cerimonia all’aperto, Williams è caduto bruscamente a terra. La scena improvvisa e il tonfo sordo del suo corpo hanno colto tutti di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il testimone di nozze sviene durante il matrimonio del migliore amico, ma il prete non si ferma: “Avevo le ginocchia bloccate ed ero nervoso” – IL VIDEO

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1000-Year Snake Demon Endures Countless Trials On Earth, Finally Ascends To Immortality

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