Si sente male a 24 ore dal matrimonio l' ospedale organizza le nozze in corsia | il matrimonio di Ada e Aldo al Policlinico

Notizia in breve

A poche ore dal matrimonio, una persona si è sentita male e si è recata in ospedale. Durante il ricovero, i medici hanno organizzato le nozze in una sala riunioni del pronto soccorso, trasformandola in un luogo per la cerimonia. La cerimonia è avvenuta con amici e parenti presenti, in un ambiente improvvisato all’interno dell’ospedale.