Si sente male a 24 ore dal matrimonio l' ospedale organizza le nozze in corsia | il matrimonio di Ada e Aldo al Policlinico

Da milanotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dal matrimonio, una persona si è sentita male e si è recata in ospedale. Durante il ricovero, i medici hanno organizzato le nozze in una sala riunioni del pronto soccorso, trasformandola in un luogo per la cerimonia. La cerimonia è avvenuta con amici e parenti presenti, in un ambiente improvvisato all’interno dell’ospedale.

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La corsa in ospedale e il ricovero. La sala riunioni dei medici del pronto soccorso che si trasforma per accogliere amici e parenti. E, soprattutto, gli sposi. Una giornata particolare al Policlinico di Milano, dove si sono svolte le nozze di Ada e Aldo, ora novelli sposi che avrebbero dovuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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