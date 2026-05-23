Si sente male a 24 ore dal matrimonio l' ospedale organizza le nozze in corsia | il matrimonio di Ada e Aldo al Policlinico
A poche ore dal matrimonio, una persona si è sentita male e si è recata in ospedale. Durante il ricovero, i medici hanno organizzato le nozze in una sala riunioni del pronto soccorso, trasformandola in un luogo per la cerimonia. La cerimonia è avvenuta con amici e parenti presenti, in un ambiente improvvisato all’interno dell’ospedale.
La corsa in ospedale e il ricovero. La sala riunioni dei medici del pronto soccorso che si trasforma per accogliere amici e parenti. E, soprattutto, gli sposi. Una giornata particolare al Policlinico di Milano, dove si sono svolte le nozze di Ada e Aldo, ora novelli sposi che avrebbero dovuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
She Accidentally Fell Into Her CEO Bosss Arms—Now the Cold Divorce Plan Is Falling Apart
Sullo stesso argomento
Como, il giallo dell'abito di nozze scomparso: derubati a poche ore dal matrimonioDoveva essere il giorno più felice, quello preparato a lungo e immaginato in ogni minimo dettaglio, ma per due turisti del New Jersey, il matrimonio...
Matrimonio, benefici finanziari e legali che si ottengono con le nozzeIl matrimonio è una cerimonia pensata per celebrare l’amore tra due persone, ma non si può negare che porti ai coniugi anche numerosi vantaggi da un...