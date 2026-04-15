Nel torneo ATP di Monaco, il tennista italiano ha vinto il suo match con il belga in due set, con il punteggio di 6-2 6-3. La partita si è conclusa poco fa, portando l’atleta italiano ai quarti di finale. La cronaca si interrompe qui, con gli aggiornamenti disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, l’appuntamento è a domani con i match di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona, che potrete seguire sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti! 17.03 Cobolli aspetta il vincitore del match tra Darderi e Kopriva ai quarti di finale, con la speranza che venerdì a Monaco di Baviera ci sia un derby tutto azzurro. 17.02 L’azzurro commette 4 errori non forzati (1 di dritto e 3 di rovescio), mentre Bergs ne commette 23 (18 di dritto e 5 di rovescio).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!

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