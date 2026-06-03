Il teatro invade ville e borghi campani | successo per Racconti per Ricominciare attesi gli ultimi eventi

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto teatrale Racconti per Ricominciare ha registrato quasi 3.000 spettatori e proseguirà con gli ultimi eventi fino al 7 giugno. L'iniziativa si svolge in ville e borghi della Campania, attirando un pubblico numeroso e consolidando il suo ruolo tra gli appuntamenti culturali più seguiti della primavera nella regione.

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Con quasi 3mila spettatori già registrati e gli ultimi appuntamenti in calendario fino al 7 giugno, Racconti per Ricominciare si avvia verso il gran finale confermandosi tra gli eventi culturali più seguiti della primavera in Campania. La settima edizione del festival di teatro diffuso al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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