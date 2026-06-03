Il teatro invade ville e borghi campani | successo per Racconti per Ricominciare attesi gli ultimi eventi

Notizia in breve

Il progetto teatrale Racconti per Ricominciare ha registrato quasi 3.000 spettatori e proseguirà con gli ultimi eventi fino al 7 giugno. L'iniziativa si svolge in ville e borghi della Campania, attirando un pubblico numeroso e consolidando il suo ruolo tra gli appuntamenti culturali più seguiti della primavera nella regione.