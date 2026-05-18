A Benevento, dal 22 maggio al 7 giugno, i luoghi simbolo della città si riempiranno di scene teatrali grazie alla rassegna “Racconti per Ricominciare”. Quattro produzioni teatrali saranno rappresentate all’interno del teatro Santa Sofia, coinvolgendo diverse compagnie e artisti. L’evento si svolge in un periodo in cui il teatro al tramonto illumina le aree più rappresentative di Benevento, portando spettacoli e momenti di intrattenimento in città.

Riparte da Benevento la sesta edizione di “Racconti per Ricominciare”, il Green Festival di teatro al tramonto ideato e realizzato da Vesuvioteatro, con la direzione artistica di Claudio Di Palma e il coordinamento artistico di Giulio Baffi. Dal 22 maggio al 7 giugno 2026, il festival porterà in città quattro produzioni teatrali in alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico e artistico sannita. L’iniziativa, riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, coinvolge a Benevento il Complesso Monumentale di Santa Sofia, la Rocca dei Rettori e il Giardino del Mulino Pacifico. L’edizione beneventana è realizzata in collaborazione con la Provincia di Benevento e Sannio Europa, società in house che cura la gestione e la promozione della rete museale provinciale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, il teatro al tramonto accende i luoghi simbolo della città: torna “Racconti per Ricominciare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

‘Racconti per Ricominciare’ torna a Benevento dal 22 maggio al 7 giugnoTempo di lettura: 3 minutiLa sesta edizione del Green Festival di teatro al tramonto anima il Complesso di Santa Sofia, la Rocca dei Rettori e il...

Torna la Sindone in città: sarà esposta in due luoghi simbolo del culto agrigentinoSarà il santuario dell’Addolorata in via Garibaldi a ospitare, dal 21 al 31 marzo, l’esposizione della copia della Sindone, uno degli appuntamenti...

''Racconti per Ricominciare'' torna a Benevento dal 22 maggio al 7 giugno 2026. Ecco il programma EventiRiparte da Benevento la sesta edizione di Racconti per Ricominciare, il Green Festival di teatro al tramonto ideato e realizzato da Vesuvioteatro, con la direzione artistica di Claudio Di Palma ... realtasannita.it

Il 18 maggio la Giornata Internazionale dei Musei: gli appuntamenti al Teatro Romano di BeneventoIn occasione della Giornata Internazionale dei Musei, lunedì 18 maggio 2026, il Teatro romano di Benevento promuove un’intera giornata di iniziative culturali che intrecciano musica, parola e memoria, ... ntr24.tv