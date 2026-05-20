Ville castelli e giardini diventano teatri | torna in Campania il festival diffuso Racconti per Ricominciare

In Campania, i luoghi storici come ville, castelli e giardini aperti al pubblico si trasformano in scenari per il festival Racconti per Ricominciare. L’evento prevede spettacoli e iniziative che si svolgono dal tramonto fino a sera, coinvolgendo diverse location tra i complessi monumentali e i giardini storici della regione. La manifestazione torna quest’anno, portando nuovamente l’attenzione sui luoghi di interesse culturale e storico, utilizzandoli come ambientazioni per le rappresentazioni e gli incontri previsti nel programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui