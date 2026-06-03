Un taglio capelli boho chic si conferma il preferito per l’estate. È scelto da molte persone come stile che riflette libertà e creatività. La tendenza si mantiene stabile nel tempo, rappresentando un modo di esprimersi attraverso l’acconciatura. Il look si caratterizza per linee morbide e un aspetto naturale, adatto alle temperature calde. La scelta di questo stile si associa a una preferenza per un’immagine spontanea e senza troppi fronzoli.

Ci sono tagli capelli che sono manifesti di vita e di pensiero. Così il taglio capelli boho chic (da sempre il migliore per l’estate) è molto più di un hairlook. È espressione di sé, di un’anima libera che non segue le convenzioni e che non si lascia addomesticare. Così la chioma, gonfia, naturale, mossa, non si lascia mettere in piega. Perfetti per donne viaggiatrici e cittadine del mondo, i capelli ispirazione bohémien trasmettono quell’idea di vacanze e libertà. Qual è il taglio ideale? Quello lungo, un po’ scalato, con frangia o senza. Segue un’allure Anni 60 e 70 ma si arricchisce di una patina moderna e contemporanea. Stropicciata, romantica, scompigliata, elegante, anche scultorea. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il taglio capelli boho chic è ancora il migliore per l’estate

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Messy Bun to Boho Chic:My Transformation Day!

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