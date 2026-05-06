Il gilet boho chic sta diventando un elemento sempre più presente nei guardaroba primaverili, passando dal classico stile parigino a tendenze che si prevedono per il 2026. Questo capo, riconoscibile per il suo stile informale e ricco di dettagli, viene considerato un vero e proprio alleato per affrontare la stagione con un tocco di originalità. La sua versatilità lo rende adatto a diversi abbinamenti e occasioni.

Dal guardaroba parigino ai look di primavera 2026, il gilet boho chic è uno di quei capi strategici che ognuno dovrebbe avere. Ricamato, in suede, crochet, jacquard o con dettagli etno, basta indossarlo sopra una camicia bianca, un jeans dritto o un abito leggero per cambiare subito registro al look. Non serve convertirsi del tutto all’estetica bohémien: a volte ne basta uno nell’armadio, da tirare fuori al momento giusto, per ottenere quell’allure effortless che le francesi conoscono bene. Come abbinare il gilet boho chic con jeans e pantaloni sartoriali. Il modo più semplice per indossare il gilet boho chic è trattarlo come un pezzo statement da inserire in outfit quotidiani.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il gilet boho chic è il trucco francese per vestirsi meglio in primavera

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