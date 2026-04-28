Frange sartoriali | il movimento urbano che archivia il boho-chic

Negli ultimi tempi si osserva un cambio di tendenza nel mondo della moda urbana, con molte persone che abbandonano lo stile boho-chic in favore di elementi sartoriali più semplici e lineari. In particolare, le frange, un tempo simbolo di uno stile bohémien, vengono reinterpretate e adottate in modi diversi, riflettendo un mutamento nel linguaggio visivo della moda di strada. Questo fenomeno si manifesta attraverso capi e accessori che mostrano un’evoluzione nel loro significato e utilizzo.

Life&People.it In un epoca che predilige sempre più spesso il cambiamento semantico dei dettagli sartoriali, le frange assumono una pluralità di significati. Allontanandosi anche dalle modalità, un po’ trite, che ricalcavano uno stile boho-chic e hippie, oggi le frange sartoriali si rinnovano e soprattutto si adattano al contesto urbano e cittadino. L’immaginario finto-vintage, rimasto a lungo prigioniero di una pittoresca nostalgia bohémien, inserisce nel suo linguaggio questi filati corposi, densi e dotati di un peso calcolato al millimetro. Le frange, prive della vocazione di assecondare un ricordo, intervengono per scolpire il presente, trasformando l’incedere urbano in un atto di pura affermazione estetica e siglando la fine inequivocabile del folklore.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Frange sartoriali: il movimento urbano che archivia il boho-chic Notizie correlate Leggi anche: Helena Prestes e il nuovo boho-chic: suede, frange ribelli e cappelli in stile Oliver Twist Leggi anche: Gran ritorno delle frange: la borsa in primavera è boho chic