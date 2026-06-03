Il Summer Camp Esplorare e crescere tra gioco e tecnologia con Remida e Inspira

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest’estate il Centro di Ricerca Caffarri a Reggio Emilia ospiterà un summer camp organizzato da Fondazione Reggio Children. L’iniziativa prevede quattro settimane di attività dal lunedì al venerdì, rivolte a bambini e ragazzi di diverse età. Gli spazi e i progetti si concentrano sull’esplorazione di gioco e tecnologia, offrendo un’opportunità di crescita attraverso attività dedicate. Il camp si svolge in via Gioia 4, all’interno del centro di ricerca.

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Quest’estate gli spazi e i progetti di Fondazione Reggio Children aprono le porte del Centro di Ricerca Caffarri, di via Gioia 4, a Reggio Emilia, a bambine, bambini, ragazze e ragazzi con quattro settimane di summer camp, dal lunedì al venerdì, dedicate a diverse fasce d’età. Proposte educative pensate per vivere esperienze di scoperta, relazione e apprendimento attraverso linguaggi contemporanei, sperimentazione e creatività. Dopo ‘Non è magìa, è tecnologia.’ dello scorso anno, torna anche per l’estate 2026 con la Summer School Inspire la proposta sull’Intelligenza Artificiale e le tecnologie digitali, con il titolo ‘Cos’è, cosa non è, sembra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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