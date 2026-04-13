Your Energy Volley Summer Camp | quattro i Camp estivi in programma

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha annunciato le date dei quattro Your Energy Volley Summer Camp per l’estate 2026. Due si svolgeranno al Sestriere, in provincia di Torino, e altre due ad Andora, in provincia di Savona. Le attività sono rivolte ai giovani appassionati di volley e si terranno nelle località indicate durante la stagione estiva. Le iscrizioni sono aperte e le date precise saranno comunicate prossimamente.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza presenta per l’estate 2026 i suoi Your Energy Volley Summer Camp, quattro entusiasmanti Camp estivi: due al Sestriere in provincia di Torino e due ad Andora, in provincia di Savona. Responsabile dei quattro camp sarà Rocco Dichio.Direttore Tecnico del primo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Musme Summer CampAnche quest’estate torna il MUSME Summer Camp, un’entusiasmante esperienza estiva per ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni tra laboratori, esperimenti... Leggi anche: “Noi siamo tempesta”: la nuova edizione del Donizetti Summer camp Best Soccer Games for Summer Camp Sessions [14 Drill Ideas]