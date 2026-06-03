Il sistema educativo integrato 0-6 anni del Comune della Spezia protagonista in Spagna al Congresso Internazionale delle Città Educative. La ventottesima edizione, svoltasi dal 26 al 29 maggio a Granollers, ha parlato spezzino, con la presentazione del progetto dei poli dell’infanzia comunali 0-6 anni. “Dentro le mura, Fuori le mura: la città come spazio di conoscenza e scoperta”, il titolo dell’illustrazione che ha fatto breccia tra gli addetti ai lavori. La Spezia è stata selezionata tra numerose candidature internazionali per raccontare un percorso pedagogico nato nel 2022 dal convegno “La città che vorrei”, e costruito attorno a un’idea semplice ma ambiziosa: fare della città uno spazio educativo, di crescita e di scoperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sistema educativo 0-6. Protagonista in Spagna

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