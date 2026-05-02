PIRLS 2026 | nel vivo la raccolta dati dello studio internazionale sulla lettura Scuole protagoniste di una rilevazione chiave per il sistema educativo

È iniziata ufficialmente la raccolta dati della rilevazione principale di PIRLS 2026, lo studio internazionale sulla lettura. Le scuole italiane partecipano a questa fase, che coinvolge un vasto campione di studenti di quarta primaria. La ricerca mira a valutare le competenze di lettura e il livello di preparazione degli alunni, raccogliendo informazioni che contribuiranno a definire lo stato dell’educazione in Italia nel settore.

La rilevazione principale (Main Study) di PIRLS 2026 è ufficialmente in corso. Le scuole italiane campionate stanno partecipando alla somministrazione delle prove digitali e dei questionari, contribuendo alla costruzione di uno dei più importanti quadri informativi internazionali sulle competenze di lettura degli alunni di quarta primaria. Si tratta di un passaggio cruciale non solo per la ricerca comparativa, ma anche per il futuro delle politiche educative e delle pratiche didattiche nel nostro Paese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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